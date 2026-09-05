Sean “Diddy” Combs’ projected prison release date moved up again

Combs is serving his sentence at the Federal Correctional Institution in Fort Dix, New Jersey. His projected release date has been revised several times. It was previously listed as Feb. 23, 2028, before being moved up to Jan. 24, 2028, and later adjusted to Feb. 20, 2028.

The latest change brings the projected release date forward by more than two weeks, from Feb. 20.

Combs was convicted in July 2025 on two counts of transportation to engage in prostitution. He was acquitted of more serious charges, including sex trafficking and racketeering conspiracy.

Earlier, Qazinform News Agency reported that Combs had been assigned a new projected release date from a U.S. federal prison.