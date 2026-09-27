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    President posthumously awards military personnel who died during Caspian Sea drills

    11:56, 27 September 2026

    President Kassym-Jomart Tokayev has posthumously awarded state decorations to military personnel who died during the Caspian Sea exercises in the Mangystau region, Qazinform News Agency learned from the Akorda press service.

    President posthumously awards military personnel who died during Caspian Sea drills
    Photo credit: Akorda

    By a decree of the Head of State, for courage and dedication demonstrated in the performance of military duty, servicemen who lost their lives during military exercises in the Mangystau region have been (posthumously) awarded state decorations.

    Aibyn (Valor) Order of the II degree named after Bauyrzhan Momyshuly:

    Olzhas Mukhtaruly – Platoon Commander of military unit 29011

    Aibyn (Valor) Order of the III degree named after Rakhimzhan Koshkarbayev:

    Serzhan Ayapbergen – Squad Commander of Military Unit 29011

    Dastan Begey – Senior Seaman (Senior Rifleman) of Military Unit 29011

    Meirambek Berdikhanov – Squad Commander of Military Unit 29011

    Akzhaiyk Gilazh – Seaman (Grenadier) of Military Unit 29011

    Mansur Gumarov – Squad Commander of Military Unit 29011

    Olzhas Dikhanbayev – Squad Commander of Military Unit 29011

    Asset Zhanabay – Specialist (Gunner) of Military Unit 29011

    Almas Kobenov – Seaman (Grenadier) of Military Unit 29011

    Azamat Madikhan – Seaman (Assistant Grenadier) of Military Unit 29011

    Omirbek Omirzak – Seaman (Grenadier) of Military Unit 29011

    Zhenis Temirgaliyev – Seaman (Assistant Machine Gunner) of Military Unit 29011

    Akylbek Tolegen – Senior Seaman (Senior Rifleman) of Military Unit 29011

    Miras Turdybekuly – Seaman (Rifleman) of Military Unit 29011

    Earlier, the Head of State signed a decree to appoint Aidos Myrzakhmetov as Minister of Defense of the Republic of Kazakhstan.

    Kazakhstan President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev Awards Army Armed Forces
    Arailym Temirgaliyeva
    Arailym Temirgaliyeva
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