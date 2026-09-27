President posthumously awards military personnel who died during Caspian Sea drills
President Kassym-Jomart Tokayev has posthumously awarded state decorations to military personnel who died during the Caspian Sea exercises in the Mangystau region, Qazinform News Agency learned from the Akorda press service.
By a decree of the Head of State, for courage and dedication demonstrated in the performance of military duty, servicemen who lost their lives during military exercises in the Mangystau region have been (posthumously) awarded state decorations.
Aibyn (Valor) Order of the II degree named after Bauyrzhan Momyshuly:
Olzhas Mukhtaruly – Platoon Commander of military unit 29011
Aibyn (Valor) Order of the III degree named after Rakhimzhan Koshkarbayev:
Serzhan Ayapbergen – Squad Commander of Military Unit 29011
Dastan Begey – Senior Seaman (Senior Rifleman) of Military Unit 29011
Meirambek Berdikhanov – Squad Commander of Military Unit 29011
Akzhaiyk Gilazh – Seaman (Grenadier) of Military Unit 29011
Mansur Gumarov – Squad Commander of Military Unit 29011
Olzhas Dikhanbayev – Squad Commander of Military Unit 29011
Asset Zhanabay – Specialist (Gunner) of Military Unit 29011
Almas Kobenov – Seaman (Grenadier) of Military Unit 29011
Azamat Madikhan – Seaman (Assistant Grenadier) of Military Unit 29011
Omirbek Omirzak – Seaman (Grenadier) of Military Unit 29011
Zhenis Temirgaliyev – Seaman (Assistant Machine Gunner) of Military Unit 29011
Akylbek Tolegen – Senior Seaman (Senior Rifleman) of Military Unit 29011
Miras Turdybekuly – Seaman (Rifleman) of Military Unit 29011
Earlier, the Head of State signed a decree to appoint Aidos Myrzakhmetov as Minister of Defense of the Republic of Kazakhstan.