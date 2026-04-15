Kazakhstan–Canada business dialogue opens new horizons for cooperation
On April 13, 2026, Deputy Foreign Minister of Kazakhstan Alibek Kuantyrov visited Toronto to participate in a roundtable and hold meetings with Canadian officials and business leaders, Qazinform News Agency cites Kazakh MFA.
Alibek Kuantyrov and Suzanne Skinner, Assistant Deputy Minister of Economic Development, Job Creation and Trade of Ontario, co-chaired the Kazakhstan–Canada Dialogue: Unlocking Cross-Sectoral Opportunities roundtable.
Over 25 Canadian companies exploring partnerships with Kazakhstan attended the event.
Alibek Kuantyrov presented Kazakhstan’s macroeconomic indicators and investment opportunities, emphasizing its role as a regional transport and logistics hub.
Participants expressed strong interest, noting Kazakhstan’s steady economic growth and technological development.
Alibek Kuantyrov met with Ontario’s Minister of Economic Development, Job Creation and Trade Victor Fedeli. The parties highlighted positive dynamics in cooperation, including Ontario’s business mission to Astana in 2025.
In conclusion, Alibek Kuantyrov invited Minister Fedeli to visit Kazakhstan.
Besides, the Kazakh Deputy Minister held meetings with Canadian companies to discuss potential joint projects.
His visit confirmed mutual interest in deepening trade and economic cooperation, with plans to implement joint investment projects in priority sectors.
As written before, foreign ministers of Kazakhstan and Belarus outlined ways to further expand cooperation.