Kazakhstan unveils preliminary roster for 2026 Tashkent Judo Grand Slam
Kazakhstan has announced its preliminary roster for the 2026 Judo Grand Slam tournament set to take place from February 27 to March 1 in the Uzbek capital Tashkent, Qazinform News Agency reports.
It is worth noting that world runner-up Abiba Abuzhakynova, Olympic champion Yeldos Smetov, and Olympic bronze medalist Gusman Kyrgyzbayev will not be part of Kazakhstan’s 14-athlete roster.
A full list of judokas representing Team Kazakhstan include: Magzhan Shamshadin, Talgat Orynbasar (men’s -60 kg), Nurkanat Serikbayev, Akylzhan Zhubatkanov (men’s -66 kg), Ansarbek Gainullin, Anuar Zhumageldin (men’s -73 kg), Askar Narkulov, Madi Amangeldy (men’s -81 kg), Barak Arkabay (men’s -90 kg), Bakzhan Baitas, Beibit Madeev (men’s -100 kg), Yerasyl Kazhybayev, Yelaman Yergaliyev (men’s +100 kg), as well as Nazgul Maratova (women’s +78 kg).
