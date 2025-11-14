Kazakhstan to brace for fog and ice-slick on Friday
07:10, 14 November 2025
A storm alert is issued for 15 regions of Kazakhstan and the city of Astana on November 14, Kazinform News Agency reports citing Kazhydromet
Ice-slick is expected to form on the roads in Karaganda region today.
Fog is forecast to blanket Mangistau, Zhetysu, Atyrau, Kostanay, West Kazakhstan, Almaty, Pavlodar, Kyzylorda and Akmola regions.
Snow, ground blizzards, fog, and ice-slick are predicted to batter East Kazakhstan, Abai, and North Kazakhstan regions.