    Kazakhstan to brace for fog and dust storms on October 15

    07:10, 15 October 2025

    Kazhydromet issued a storm alert for 14 regions across Kazakhstan due to fog, dust storms, strong winds, and extreme fire danger, Kazinform News Agency reports.

    Photo credit: pixabay

    Fog is expected to blanket Atyrau, West Kazakhstan, Abai, East Kazakhstan, Zhambyl, Mangistau, and Kostanay regions today.

    Dust storms are forecast to batter Kyzylorda and Turkistan regions.

    The extreme fire danger is in place in Ulytau, Kyzylorda, Atyrau, West Kazakhstan, Aktobe, Turkistan, Zhambyl, Kostanay and Almaty regions.

    editor-translator
    Zhanna Nurmaganbetova
