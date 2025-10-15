Kazakhstan to brace for fog and dust storms on October 15
07:10, 15 October 2025
Kazhydromet issued a storm alert for 14 regions across Kazakhstan due to fog, dust storms, strong winds, and extreme fire danger, Kazinform News Agency reports.
Fog is expected to blanket Atyrau, West Kazakhstan, Abai, East Kazakhstan, Zhambyl, Mangistau, and Kostanay regions today.
Dust storms are forecast to batter Kyzylorda and Turkistan regions.
The extreme fire danger is in place in Ulytau, Kyzylorda, Atyrau, West Kazakhstan, Aktobe, Turkistan, Zhambyl, Kostanay and Almaty regions.