    Kazakhstan table tennis team to compete at WTT Feeder Panagyurishte

    11:15, 22 August 2025

    The WTT Feeder Panagyurishte kicked off in Panagyurishte, Bulgaria, Kazinform News Agency cites Olympic.kz.

    Photo credit: Olympic.kz

    Athletes from Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, India, Italy, Iraq, Kazakhstan, South Korea, Moldova, Romania, Slovakia, Serbia, Chinese Taipei, Ukraine, France, and Japan are taking part in the event.

    Kazakhstan is represented by Zauresh Akasheva, Dastan Kenzhigulov, Sarvinoz Mirkadirova, Vladislav Zakharov, Zhanerke Koshkumbayeva, Sanzhar Zhubanov, Iskander Kharki, and Irisbek Artukmetov.

    As reported earlier, Kazakh table tennis player Zauresh Akasheva has taken home bronze at the WTT Feeder Spokane 2025.

