Kazakhstan table tennis team to compete at WTT Feeder Panagyurishte
11:15, 22 August 2025
The WTT Feeder Panagyurishte kicked off in Panagyurishte, Bulgaria, Kazinform News Agency cites Olympic.kz.
Athletes from Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, India, Italy, Iraq, Kazakhstan, South Korea, Moldova, Romania, Slovakia, Serbia, Chinese Taipei, Ukraine, France, and Japan are taking part in the event.
Kazakhstan is represented by Zauresh Akasheva, Dastan Kenzhigulov, Sarvinoz Mirkadirova, Vladislav Zakharov, Zhanerke Koshkumbayeva, Sanzhar Zhubanov, Iskander Kharki, and Irisbek Artukmetov.
As reported earlier, Kazakh table tennis player Zauresh Akasheva has taken home bronze at the WTT Feeder Spokane 2025.