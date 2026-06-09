Kazakhstan claims 20 gold medals at Asian Canoe Sprint Championships
Kazakh national canoe sprint team won a total of 41 medals, including 20 golds, at the Asian Youth and Junior Championships in Turkistan, Qazinform News Agency cites the National Olympic Committee.
Among the U23 gold medalists are Dmitry Kholmogorov — kayak single, 1000m and 500m, Stella Sukhanova — kayak single, 1000m, 500m and 200m, Sultan Sharapiev — canoe single, 200m, Sultan Sharapiev and Ulyana Kiseleva — canoe double mixed, 500m, Stella Sukhanova and Veronika Trapeznikova — kayak double, 200m and 500m, Maria Brovkova and Ulyana Kiseleva — canoe double, 200m and 500m, Egor Krasnonos and Dmitry Kholmogorov — kayak double, 500m, Stella Sukhanova, Veronika Trapeznikova, Tatiana Gladkova and Elizaveta Masyakina — kayak four, 500m.
Polat Torebekov, Maria Brovkova, Ulyana Kiseleva, Vladislav Rudenko, and others took home silver in U23 singles, doubles, and fours.
Timofey Taranov — kayak single, 200m, Evelina Kostenko — kayak single, 200m and 500m, Anna Yemelyanenko and Timofey Taranov — kayak double mixed, 500m, Timofey Taranov and Daniil Kolyada — kayak double, 200m, Madiyar Kaneken, Alexey Shirman, Nurtilek Iman and Nikon Dergunov — kayak four, 500m won U18 gold medals.
Bogdan Nosikov, Timofey Taranov, Ksenia Slominskaya, Daniil Kolyada, and others across multiple events claimed silver in U18 finals.
Anna Yemelyanenko, Aslan Saduakas, Ulyana Ivanova, Zoya and Zlata Pryadka, and others pocketed bronze in U18 events.