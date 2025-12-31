Kassym-Jomart Tokayev delivers New Year’s message to ring in 2026

Previously, Qazinform News Agency reported Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev has received messages of congratulations from foreign leaders and heads of international organizations on the occasion of the upcoming New Year.

Sending their New Year’s greetings were Presidents Vladimir Putin of Russia, Xi Jinping of China, Shavkat Mirziyoyev of Uzbekistan, Sadyr Zhaparov of Kyrgyzstan, Emomali Rahmon of Tajikistan, Serdar Berdimuhamedov of Turkmenistan, Ilham Aliyev of Azerbaijan, Alexander Lukashenko of Belarus, Armenian Vahagn Khachaturyan and Prime Minister Nikol Pashinyan, UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice President and Prime Minister, ruler of Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Deputy Prime Minister Mansour bin Zayed Al Nahyan, King of Morocco Mohammed VI, Iranian President Masoud Pezeshkian, President of Egypt Abdel Fattah El-Sisi, King of Spain Felipe VI, Spanish Prime Minister Pedro Sánchez, German President Frank-Walter Steinmeier and Chancellor Friedrich Merz, British Prime Minister Keir Starmer, Presidents Sergio Mattarella of Italy, Tamás Sulyok of Hungary, Nataša Pirc Musar of Slovenia, Bajram Begaj of Albania, Zoran Milanović of Croatia, Edgars Rinkēvičs of Latvia, President of the European Council António Costa, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi, President of South Korea Lee Jae Myung, General Secretary of the Communist Party of Vietnam Tô Lâm, Myanmar’s Acting President Min Aung Hlaing, President of Rwanda Paul Kagame, Senior Minister of Singapore Lee Hsien Loong, CIS General Secretary Sergey Lebedev, SCO Secretary-General Nurlan Yermekbayev, FIFA President Gianni Infantino, President of the International Judo Federation Marius Vizer, as well as heads of a number of international and regional organizations, former heads of state and government, prominent statesmen of foreign countries, heads of major foreign companies, financial institutions, diplomatic missions, and other officials.