    Elena Rybakina fights back to win Madrid opener

    20:13, 24 April 2026

    World No. 2 Elena Rybakina of Kazakhstan kicked off her WTA 1000 campaign in Madrid with a victory over Romania's Elena-Gabriela Ruse, Qazinform News Agency reports, citing Sports.kz.

    Photo source: ktf.kz

    The Kazakhstani athlete played against Romania's Elena-Gabriela Ruse (ranked 71st) and rallied to win in three sets: 4-6, 6-3, 7-5. The match lasted 2 hours and 29 minutes.

    Thus, Elena Rybakina advances to the third round, where she will face China's Qinwen Zheng (world No. 36).

    As Qazinform reported earlier, Kazakhstan's Rybakina won the Stuttgart Open.

    Almas Zhexenbekov
