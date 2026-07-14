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    9 Kazakh boxers reach U19 Asian Championships finals

    14:07, 14 July 2026

    Nine Kazakh boxers have reached the U19 finals at the Asian U19 and U23 Boxing Championships in Jakarta, Indonesia, Qazinform News Agency reports, citing Olympic.kz.

    9 Kazakh boxers reach U19 Asian Championships finals
    Photo credit: olympic.kz

    Kazakhstan's finalists are Adil Askanbai (50 kg), Akzhurek Kalabai (65 kg), Kamila Ospanova (70 kg), Beibarys Ashyrbai (70 kg), Aidana Ubaidullakyzy (80 kg), Timur Taibekov (80 kg), Ruslan Akhmetov (85 kg), Zarina Tolybai (+80 kg), and Vladislav Samozhonov (+90 kg).

    Meanwhile, Madira Zhumakan (48 kg), Yedige Nurgozha (55 kg), Aknur Tursyngali (57 kg), Aisulu Mukhit (65 kg), and Zhalgas Utebekov (90 kg) claimed bronze medals.

    The U19 finals are scheduled for July 15-16.

    As previously reported, Kazakhstan finished the World Boxing Cup with five gold medals.

    Boxing Sport Kazakhstan
    Nariman Mergalym
    Nariman Mergalym
    Автор
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