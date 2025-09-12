50 streets of Astana slated for major overhaul
Astana Mayor Zhenis Kassymbek announced on his Instagram page that road repairs are underway, Kazinform cites the capital city's akimat (mayor's office).
“We are continuing to develop the city's road infrastructure. This year, we plan to build 12.5 kilometers of new roads and repair 50 streets spanning 58 kilometers. This will enhance road quality, ease network congestion, and improve traffic flow,” Astana Mayor stated.
Zhenis Kassymbek also noted that repairs on 41 streets, totaling 49 kilometers, have already been completed. For example:
-
Abylaikhan Avenue from Pushkin Street to Manas Street
-
Fahd bin Abdul Aziz Street from Baiseitova Street to Beisekova Street
-
Seifullin Street from Saryarka Avenue to Republic Avenue
-
Zhumabayev Street from Momyshuly Avenue to Koshkarbayev Avenue
-
Bokeyev Street from Okzhetpes Street to a dead end
-
Akbidai Street from Kemengeruly Street to Ondiris Street, and others.
As was reported before, Kazakhstan is set to reconstruct nearly 4,000 km of roads by 2030